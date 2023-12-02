5 дітей і дорослий отруїлися чадним газом на Львівщині і Полтавщині

5 дітей і дорослий отруїлися чадним газом в двох областях України за добу. Рятувальники звернулися до громадян, передає НСН.

6 постраждалих, з яких 5 дітей – такі сумні наслідки отруєння чадним газом і продуктами горіння на Полтавщині та Львівщині

Так, у с. Варварівка Полтавського району Полтавської області внаслідок пожежі у приватному будинку постраждало 3 дитини, 2 з яких з діагнозом «отруєння продуктами горіння» госпіталізовані до лікарні у тяжкому стані.

На Львівщині, у м. Трускавець, у квартирі житлового будинку внаслідок несправності системи вентиляції газового котла чадним газом отруїлося 3 людини, з них 2 дитини, які у важкому стані госпіталізовані до лікарні.

Дотримання правил пожежної безпеки рятують життя! Памʼятайте про це! – закликають рятувальники

Як не допустити отруєння чадним газом

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