Присипав сіллю: харків'янин тиждень тримав тіла померлих батьків у квартирі

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У Харкові чоловік тиждень приховував факт смерті батьків та намагався накласти на себе руки. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.Харків.

Як повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 28 червня, о 22:09 до поліції надійшло звернення від чоловіка, мешканця багатоповерхівки на вулиці Зерновій.

За словами заявника, до нього зайшов сусід та повідомив, що його батьки померли тиждень тому і їх тіла досі знаходяться у квартирі. Чоловік також заявив, що має намір покінчити життя самогубством.

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На місце події прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група Слобідського відділу поліції. Поліцейські виявили у квартирі 56-річного чоловіка, який порізав собі руки. Йому викликали швидку медичну допомогу. Медики констатували у потерпілого отруєння хімічною речовиною, опік гортані та стравоходу. Чоловік пояснив, що випив фарбу та настойку валеріани. На даний час його госпіталізовано до лікарні.

За словами 56-річного чоловіка, його батьки померли 18 червня. Син присипав тіла сіллю, щоб не було запаху. При огляді місця події поліцейські виявили два тіла 83-річного чоловіка та 82-річної жінки.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.

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