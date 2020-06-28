На Харківщині чоловік розстріляв компанію відпочивальників з дітьми

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У Харківській області чоловік влаштував стрілянину по великій компанії відпочивальників з дітьми. В результаті інциденту постраждали двоє чоловіків, один з яких помер, передає NNS.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про стрілянину надійшло до відділення поліції 27 червня о 20:42.

За інформацією поліції, в селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий і здійснив у їхній бік кілька пострілів з невстановленої зброї.

«Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Постраждалих доставили в лікарню, 27-річний чоловік від отриманих поранень помер», - відзначили а поліції.

На місці події працівники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю.

Інформація внесена до Єдиного реєстру. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.

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