У Харкові ВАЗ наїхав на дитячий візочок: немовля врятувати не вдалось

Завантажте мобільний додаток сайту

У Харкові автомобіль ВАЗ наїхав на візочок з дитиною. В результаті автопригоди смертельні ушкодження отримала дівчинка 2020 року народження. Про це NNS повідомляє з посиланням на поліцію області.

Поліцією було встановлено, що 26 червня близько 19:00 на провулку Аверіна чоловік штовхав заднім ходом автомобіль «ВАЗ 21013» в неробочому стані під керуванням 18-річного водія.

«Під час руху легковик наїхав на дитячу коляску, в якій знаходилася малолітня дитина. Дівчинку з травмами доставили до лікарні. Від отриманих ушкоджень вона померла в медичному закладі», — повідомляють в поліції.

Раніше ми писали: На Харківщині чоловік розстріляв компанію відпочивальників з дітьми

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються всі обставини аварії.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України