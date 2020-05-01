Через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила кримінальне провадження

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Сьогодні, 1 травня, Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийнятого виконавчим комітетом Черкаської міської ради рішення про послаблення карантинних обмежень розпочате кримінальне провадження. Про це NNS повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

Зазначене рішення було прийняте вчора, 30 квітня. Зокрема, виходячи за рамки своїх повноважень, міськвиконком дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Попри те, що прийняте рішення виконкому суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», виконавчий комітет відмовився його скасувати.

Таким чином керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги Уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області. І це при тому, що на Черкащині зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у місті Черкаси, дев’ять осіб загинуло (1 – за минулу добу).

Сьогодні, 1 травня, Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, карантин в україні продовжено до 11 травня.

Поліція наголошує на необхідності дотримання вимог чинного законодавства та не здійснювати діяльність, яка, відповідно до Постанови Кабміну Міністрів України, наразі заборонена. Варто наголосити, що карантинні обмеження у випадку позитивної епідеміологічної ситуації почнуть послаблювати із 12 травня 2020 року. І робитиме це виключно Уряд України за погодженням із головним державним санітарним лікарем України.

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог - притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП.