В Україні продовжили карантин до 11 травня

- 22 квіт. 2020
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Уряд продовжує карантин до 11 травня. Про це у Telegram повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує NNS.
«При ухваленні рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня», — написав він.
Водночас прем‘єр зазначив, що є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів.
«Стартову точку цього плану ми називаємо «День К». Для його початку є дві умови.
- По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%.
- По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%», — додав Шмигаль.
За розрахунками уряду, «День К» має настати 12 травня.
«Також у нас є важливі завдання до цього часу, над якими ми працюємо: поступово збільшуємо кількість тестувань, покращуємо забезпечення лікарень та медиків, запроваджуємо систему Е-контролю за самоізоляцією як альтернативу обсервації та розроблюємо нові соціальні стандарти. Це насамперед носіння засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та постійна дезінфекція», — підкреслив прем‘єр-міністр.
Також він додав, що Україна неодмінно повернеться до звичного ритму життя, але загроза найближчим часом не зникне, тому нам разом з усім світом треба навчитися жити за нових умов.
Головне фото Рівне Вечірнє
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