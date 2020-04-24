Коли відкриють магазини, школи та метро: уряд представив план виходу з карантину

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Уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Громадське, інформує NNS.

«Стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання», — написав прем'єр.

Також він додав, що урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність.

Перший етап виходу з карантину можливий, якщо протягом 10 днів співвідношення нових випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденна різниця серед нових випадків у межах 5%.

Тоді в уряді пропонують:

відкрити парки, сквери, зони відпочинку, прибережні зони, КРІМ дитячих майданчиків;

відкрити частину об'єктів індустрії краси,

дозволити тренування у командних видах спорту,

дозволити оптову та роздрібну торгівлю непродовольчих товарів,

дозволити кав'ярням працювати на винос,

відкрити автомийки, веломагазини, велопрокат, нотаріуси.

Другий етап можливий, якщо протягом 10 днів знижується кількість нових інфікованих та збільшується кількість осіб, які одужали.

Тоді в Кабміні дозволять:

відновити у школах навчання для випускників,

закладам харчування працювати на винос,

працювати кінотеатрам просто неба,

відкрити спортивні зали, готелі,

відновити спортивні змагання за участі 50 людей і без глядачів.

Третій етап — якщо протягом 10 днів кількість одужалих вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків, медзаклади зайняті пацієнтами з COVID-19 менше, ніж на 10%.

Тоді відкриють:

спортивні та дитячі майданчики,

окремі заклади освіти,

метрополітен для спец.перевезень,

міжміське транспортне сполучення у межах області,

ТРЦ, але БЕЗ розважальних та дитячих зон,

театри, кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку,

заклади харчування для відвідувачів.

Четвертий етап — якщо протягом 10 днів кількість нових, не пов'язаних між собою випадків, щоденно менше, ніж 5 на область.

Тоді знімуть обмеження з:

роботи метрополітену та всього наземного транспорту,

торговельно-розважальних комплексів,

спортивних та фітнес залів,

закладів харчування, культури та освіти,

дозволять надавати планову медичну та стоматологічну допомогу.

П'ятий етап — якщо фіксуватимуть поодинокі випадки, пов'язані з завезенням хвороби з-за кордону. Тоді скасують усі обмеження, крім встановлених місцевою владою на окремих територіях.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин до 11 травня, оскільки пік коронавірусу ще попереду. Очікуються ще два піки захворюваності: один орієнтовно в кінці квітня, другий — між 3 і 8 травня.