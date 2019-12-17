В Никополе мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство старушки

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В Никополе прошел суд над мужчиной по делу об убийстве. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры в Днепропетровской области.

Согласно информации, полученной NikopolNews , убийство произошло в августе 2017 года в селе Шолохово Никопольского района. В ночное время суток мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом своей односельчанки с целью завладения ее деньгами и другими материальными ценностями.

Услышав, что кто-то выбил двери, 82-летняя хозяйка проснулась и пыталась оказывать сопротивление. В ответ на ее действия злоумышленник ударил ее в лицо, а затем нанес ножевое ранение в грудную клетку, от которого старушка умерла.

Свою вину мужчина признал полностью. Обвинение поддерживала Никопольская местная прокуратура. Суд назначил 57-летнему убийце наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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