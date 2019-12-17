В Никополе нашли кота в мешке (видео)

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В Никополе неравнодушные люди обнаружили задыхающегося кота. Неизвестные выбросили его в крепко завязанных пакетах. Об этом NikopolNews узнал из видео, которое выложила в сеть Алена Очаковская.

Согласно информации, полученной NikopolNews , пара гуляла с собакой около 8 утра 17 декабря в районе педагогического колледжа. Обратили внимание на пакет, лежащий на земле. Пакет шевелился. Конечно, пройти мимо не смогли.

Выяснилось, что внутри находится кот. Животное уже задыхалось. Кот был завязан на два узла в двух пакетах. Если бы не случайные прохожие, он бы погиб.

Кота называли Счастливчиком. Теперь он ищет семью. Если кому-то нужен такой красавец, обращайтесь по телефону: 0665742058