В Украине могут появиться частные СИЗО, а треть тюрем могут закрыть

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Как стало известно NikopolNews, министр юстиции Денис Малюська заявил о намерениях создать частные СИЗО, подчеркнув, что тюрьмами должно заниматься государство. Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV, передает Украинская правда.

«Мы хотим сделать частные СИЗО, частные тюрьмы — нет. Коротко почему нет, потому что это бизнес, большой бизнес. И появляется такой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше. Они не заинтересованы в том, чтобы людей перевоспитывать, чтобы людей отправлять на волю, чтобы применять другие, более дешевые способы наказания… Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО. И у нас действительно появятся частные СИЗО — это следственные изоляторы, где лица содержатся до приговора суда», — сказал Малюська.

Также министр привел примеры стран, где существовали или существуют частные тюрьмы. По его словам, такая инициатива была провальной, поскольку на ней стали зарабатывать, соответственно количество заключенных увеличилось.

Кроме этого Малюська добавил, что если условия содержания человека будут улучшены, то за это должен платить непосредственно тот, кто находится в этих условиях. Он считает, что это позволит привлечь новые средства, которые можно направить на улучшение условий для тех, кто находится в СИЗО бесплатно.

Министр также заявил, что в Украине слишком много тюрем, и треть из них надо закрыть. Об этом сообщает 24 канал.

По его словам, в Украине не так много заключенных, соответственно в связи с этим тюрьмы пустуют.

«Сокращение количества тюрем однозначно надо делать. У нас их слишком много и они не заполнены», — отметил Малюська.

Он добавил, что часть закрытых тюрем передадут на приватизацию, часть — Вооруженным силам, остальные — будут консервировать.

«Думаю, где-то на треть сеть тюрем уменьшится. У нас не так много заключенных», — подытожил министр.