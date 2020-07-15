На Дніпропетровщині посилили карантин

- 15 лип. 2020
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У Дніпропетровській області прийнято рішення щодо обмеження роботи нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури з 23:00. Про це повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації у Фейсбук, передає NNS.
«На Дніпропетровщині заборонена робота нічних клубів, кафе, ресторанів, барів, закладів культури з 23:00 до 7:00»,
— йдеться в повідомленні ДніпроОДА.
Виключення складають кінотеатри та заклади, які працюють на виніс.
Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Наразі у Дніпропетровській області підтверджено 1155 випадків інфікування коронавірусом, за останню добу віиявлено 9 нових хворих.
Раніше ми повідомляли про посилення карантину в Одесі та Харкові.
Нагадуємо, за даними МОЗ 15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав.
За добу зафіксовано 836 нових випадків.
Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів.
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