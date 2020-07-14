Карантин в Україні хочуть продовжити

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В МОЗ триває дискусія про подальше продовження карантину в Україні. Ймовірно, після 31 липня він буде продовжений ще на два тижні, пише УНІАН, передає NNS.

Про це повідомляє Сегодня, посилаючись на високопоставлене джерело в Міністерстві охорони здоров'я України.

«Зараз йде дискусія про продовження карантину і про те, в якому вигляді його продовжувати. З великою часткою ймовірності карантин буде продовжено після 31 липня. Продовжені будуть ті карантинні заходи, які показали свою ефективність. Ті, які виявилися неефективними, будуть скасовані",

– розповіли журналістам у Міністерстві.

За даними джерела, ефективними виявилися такі заходи як дотримання соціальної дистанції, обмежувальні заходи, що стосуються транспорту, в тому числі і його обробка. Ці вимоги є універсальними для всіх областей, незалежно від рівня захворюваності.

Якщо ситуація в тому чи іншому регіоні буде погіршуватися, в першу чергу там буде припинена діяльність стадіонів, спортзалів.

Також у МОЗ повідомили, що сумарне співвідношення нових випадків одного тижня до іншого – на межі контрольованої ситуації.

За словами джерела, після 31 липня карантин може бути продовжений ще на 2 тижні – до 14 серпня:

«Ще немає проєкту постанови, над ним поки йде робота. Але дискусія йде про те, що доцільно встановити карантин на 2 тижні, бо у COVID-19 такий термін інкубаційного періоду».

Нагадаємо, наразі в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Це значить, що у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.

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