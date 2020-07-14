Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 липня

- 14 лип. 2020
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14 липня, станом на 9:00, в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Тelegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ України у Фейсбук.
За добу зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні 1 412 людей (+14 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 27 154 пацієнта (+651 за добу).
Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2148 випадків;
- Волинська область — 3080 випадків;
- Дніпропетровська область — 1146 випадків;
- Донецька область — 765 випадків;
- Житомирська область — 1542 випадки;
- Закарпатська область — 4055 випадків;
- Запорізька область — 622 випадки;
- Івано-Франківська область — 3127 випадків;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- м. Київ — 6350 випадків;
- Київська область — 3090 випадків;
- Львівська область — 7254 випадки;
- Луганська область — 95 випадків;
- Миколаївська область — 487 випадків;
- Одеська область — 2258 випадків;
- Полтавська область — 334 випадки;
- Рівненська область — 4740 випадків;
- Сумська область — 341 випадок;
- Тернопільська область — 2276 випадків;
- Харківська область — 2723 випадки;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 909 випадків;
- Чернівецька область — 5184 випадки;
- Черкаська область — 755 випадків;
- Чернігівська область — 612 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 липня.
Станом на ранок 14 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 240 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 195 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 575 тисяч людей (+3,7 тисяч за добу). Одужали 7,707 мільйонів людей.
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