Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 липня

14 лип. 2020
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14 липня, станом на 9:00, в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Тelegram-канал Блискавка та сторінку МОЗ України у Фейсбук.

За добу зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні 1 412 людей (+14 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 27 154 пацієнта (+651 за добу).

Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2148 випадків;
  • Волинська область — 3080 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1146 випадків;
  • Донецька область — 765 випадків;
  • Житомирська область — 1542 випадки;
  • Закарпатська область — 4055 випадків;
  • Запорізька область — 622 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3127 випадків;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • м. Київ — 6350 випадків;
  • Київська область — 3090 випадків;
  • Львівська область — 7254 випадки;
  • Луганська область — 95 випадків;
  • Миколаївська область — 487 випадків;
  • Одеська область — 2258 випадків;
  • Полтавська область — 334 випадки;
  • Рівненська область — 4740 випадків;
  • Сумська область — 341 випадок;
  • Тернопільська область — 2276 випадків;
  • Харківська область — 2723 випадки;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 909 випадків;
  • Чернівецька область — 5184 випадки;
  • Черкаська область — 755 випадків;
  • Чернігівська область — 612 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 14 липня 2020 року до Центру надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 липня.

Станом на ранок 14 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 240 тисяч людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 195 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 575 тисяч людей (+3,7 тисяч за добу). Одужали 7,707 мільйонів людей.

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Маруся Оффон

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