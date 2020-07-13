Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 липня

- 13 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 13 липня 2020 року — 54 133 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.
За добу виявлено 612 нових випадків інфікування коронавірусом.
Померли від коронавірусу в Україні 1 398 людей (+15 летальних випадків підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 26 503 пацієнта (+385 за добу). Досі хворіють: 26 232 людини.
Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):
- Львівська область — 7107 осіб інфіковані за весь час (+104 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 6238 (+56).
- Чернівецька область — 5161 (+21).
- Рівненська область — 4697 (+99).
- Закарпатська область — 3988 (+79).
- Волинська область — 3071 (+29).
- Івано-Франківська область — 3071 (+42).
- Київська область — 3068 (+42).
- Харківська область — 2677 (+28).
- Тернопільська область — 2260 (+29).
- Одеська область — 2208 (+34).
- Вінницька область — 2122 (+25).
- Житомирська область — 1542 (+10).
- Дніпропетровська область — 1144 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Хмельницька область — 908 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Донецька область — 759 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Черкаська область — 754 (+6).
- Кіровоградська область — 674 (+1).
- Запорізька область — 622 (+1).
- Чернігівська область — 608 (+1).
- Миколаївська область — 482 (+1).
- Сумська область — 341 (+1).
- Полтавська область — 334 (+3).
- Херсонська область — 204 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 93 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 липня.
Станом на 9:00 ранку 13 липня за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 041 тисяча людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 194 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 571 тисяча людей (+3,9 тисяч за добу). Одужали 7,588 мільйонів людей.
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