Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 липня

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В Україні станом на ранок 13 липня 2020 року — 54 133 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Telegram-канал Блискавка.

За добу виявлено 612 нових випадків інфікування коронавірусом.

Померли від коронавірусу в Україні 1 398 людей (+15 летальних випадків підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 26 503 пацієнта (+385 за добу). Досі хворіють: 26 232 людини.

Наразі кількість інфікованих по областях (+за добу):

Львівська область — 7107 осіб інфіковані за весь час (+104 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 6238 (+56). Чернівецька область — 5161 (+21). Рівненська область — 4697 (+99). Закарпатська область — 3988 (+79). Волинська область — 3071 (+29). Івано-Франківська область — 3071 (+42). Київська область — 3068 (+42). Харківська область — 2677 (+28). Тернопільська область — 2260 (+29). Одеська область — 2208 (+34). Вінницька область — 2122 (+25). Житомирська область — 1542 (+10). Дніпропетровська область — 1144 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Хмельницька область — 908 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Донецька область — 759 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Черкаська область — 754 (+6). Кіровоградська область — 674 (+1). Запорізька область — 622 (+1). Чернігівська область — 608 (+1). Миколаївська область — 482 (+1). Сумська область — 341 (+1). Полтавська область — 334 (+3). Херсонська область — 204 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 93 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли про кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 липня.

Станом на 9:00 ранку 13 липня за даними сервісу Worldometers, у світі — 13 мільйонів 041 тисяча людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 194 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 571 тисяча людей (+3,9 тисяч за добу). Одужали 7,588 мільйонів людей.

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