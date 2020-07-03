У Харкові посилили карантин

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Влада міста Харкова вводить додаткові обмеження, направлені на посилення карантину, інформує suspilne.media, передає NNS.

Рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 липня.

Що саме вводиться, зачитав перший заступник мера Харкова Ігор Терехов.

"Обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів більш ніж 10 людей... Крім того, заборонити роботу закладів громадського харчування, де відсутні літні майданчики, або площа залу складає менше 50 кв. м, окрім надання послуг зі здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на виніс. Крім того, нам було рекомендовано обмежити роботу кафе, ресторанів до 22:00", — зачитав Терехов.

Засідання комісії тривало близько трьох хвилин. За проєкт проголосували одноголосно.

Терехов також звернувся до поліції з проханням проконтролювати виконання карантинних обмежень.

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