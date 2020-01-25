SOS. Ситуація невідкладна. Особливий хлопчик благає врятувати його маму

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Антону Болжеларському з Нікополя – 13. У нього рідкісна генетична хвороба - синдром Эларса-Данлоса. Таких людей як він у всьому світі не більше 30. В Україні до пуття не знають, як лікувати Антона. Дитина тримається тільки завдяки турботі, якою її оточила МАМА. Мама з великої букви… Мама, яка потрібна Антону, немов повітря.

Але прийшла ще одна біда в сім’ю Болжеларських. В серпні 2019 року у мами Світлани діагностували пухлину мозку. З кожним днем самопочуття жінки гіршає, проте вона б’ється за своє життя з подвійною силою. Адже від того, одужає вона чи ні, напряму залежить життя її дитини. Якщо не вона, то хто буде возити Антона по декілька разів на рік на обстеження та реабілітації? Хто сидітиме біля його ліжка ночами, коли ситуація критично загострюється? Хто буде годувати корисною їжею і давати по годинам ліки? Хто замінить маму?

Світлана виховує сина сама.

Жінку можна врятувати. За попередніми висновками лікарів, пухлина не злоякісна. Але вона росте. І знаходиться в дуже небезпечному місці. В Україні ні практичного, ні навіть теоретичного досвіду оперування таких пухлин немає. А от німецькі хірурги готові взятися за цей випадок і дають оптимістичні прогнози.

Навколо порятунку Світлани згуртувалося все місто. Чотири місяці поспіль люди перераховували гроші на картку, влаштовували благодійні акції, продавали речі, щоб передати виручені кошти хворій жінці, митці створювали картини... Волонтери неодноразово виходили на вулицю зі скриньками, а мерія організувала благодійний аукціон, на якому збирали допомогу на лікування.

І от, на початку січня 2020 року здавалося, що до перемоги – лише крок. Потрібну суму було майже зібрано.

Але… Завжди буває якесь «але». У лютому Світлана пройшла чергове обстеження, результати якого виявилися дещо іншими, ніж раніше. Надіслала їх німецьким лікарям, і, як висновок, - заплановану операція з використанням кібер-ножа відмінили. Потрібне хірургічне втручання з трепанацією черепа.

Знову пошук клініки, знову виснажливе очікування на вердикт. Відповідь з іншої лікарні Німеччини прийшла близько тижня тому. Світлану готові оперувати. Тільки коштує це майже вдвічі дорожче, ніж кібер-ніж. Тобто потрібно зібрати приблизно таку ж суму, яку вже зібрали. А операція призначена на 15 лютого. Світлана не може чекати, бо пухлина росте і ще трохи – стане неоперабельною. А це все, це – вирок…

За неповні три тижні, що залишились, потрібно зібрати величезну для більшості українців суму 12500 євро. Тобто приблизно 336 614 гривень. Майже стільки ж збирали всім містом чотири місяці, а тут – лише три тижні…

Якщо Світлана не встигне, Антон втратить маму. Яка для нього – немов повітря.

Антон, не зважаючи на свою хворобу, дуже активний і допитливий хлопчик з добрим серцем. Він — юний винахідник. Любить читати. Любить тварин і завжди рятує їх. А ще, як може, піклується про свою маму. І так боїться її втратити…

Якщо кожен, хто прочитав історію Світлани, перерахує хоча б 10, 50, 100 гривень, збір вдасться закрити вчасно, і буде врятовано одразу два життя. Ситуація невідкладна і справді дуже серйозна. Будь ласка, допоможіть.

Реквізити:

Карта ПриватБанк

Гривня: 4731 2191 1977 8714

Долар: 4731 2191 1977 8722

Отримувач: Болжеларська Світлана

Картка Монобанк

Гривня 5375 4141 1559 7329

Отримувач: Болжеларская Светлана

Всі документи, а також більше подробиць – ЗА ПОСИЛАННЯМ у групі допомоги Світлані Болжеларській.