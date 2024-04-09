19 котів загинули під час пожежі в місті Берегово на Закарпатті. Ще 40 пухнастиків вдалося врятувати. Трагедія сталася сьогодні. Причиною загоряння попередньо стала ультрафіолетова лампа.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Закарпатті.

9 квітня вранці, о 07:26, до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання у житловому будинку на вулиці Бако Габора. Про це рятувальників сповістила власниця, яка помітила щільне задимлення в одній із кімнат будівлі.

Як виявилося, добросердна господиня влаштувала притулок для тварин. До прибуття підрозділів ДСНС жінка разом із подругою рятувала котів і собак. На жаль, 19 котів, які перебували у кімнаті, що стала осередком займання – загинули. Ще 40 пухнастиків було врятовано.

Бійці ДСНС, що прибули за викликом, менш ніж за 5 хвилин ліквідували пожежу на площі 2 кв. м. Причиною, імовірніше за все, стала ультрафіолетова лампа, яка висіла на стіні над м’якими меблями.

19 котів загинули через ультрафіолетову лампу в місті Берегово на Закарпатті: фото

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