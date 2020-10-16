Тіхановська планує приїхати до Києва

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Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська анонсувала візит до Києва після того, як в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Радыё Свабода», передає Громадське, інформує NNS.

Тіхановська подякувала Україні, зокрема міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, за «тверду позицію» щодо Білорусі та готовності підтримати санкції ЄС. Також опозиціонерка додала, що хотіла б будувати з Україною взаємовигідні відносини.

«Вони близькі нам історично та культурно. На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову. Я відповідаю: “Ні, вони не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони зрозуміють нас"»,

ㅡ сказала Тіхановська.

Раніше ми писали: Лукашенко чи протестувальники: кого підтримують українці в ситуації у Білорусі

Позиція України щодо Білорусі

Офіційно Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі та підтримує рішення ЄС про введення санкцій проти білоруських чиновників, причетних до розгону протестів та фальсифікацій виборів президента 9 серпня (самі санкції ще не набули чинності).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що позиція України щодо невизнання легітимності Олександра Лукашенка була продиктована тим, що він зробив остаточний вибір на користь Росії. Офіційно Лукашенка будуть згадувати без вказання будь-якої посади.

Також Україна поставила на паузу офіційні відносини з Білоруссю до того моменту, поки такі контакти загрожуватимуть репутації України. А ще Україна приєднається до санкцій ЄС.

Становище білоруської опозиції

У серпні білоруська опозиція оголосила про створення Координаційної ради, мета якої — забезпечення мирного транзиту влади. Звісно, Лукашенку таке не сподобалася, і він звинуватив Раду в спробі держперевороту. Щодо лідерів білоруської опозиції, які входять до Координаційної ради, силовики порушили кримінальні справи. Їх або затримали, або змусили покинути країну. На свободі залишається лише нобелівська лавреатка Світлана Алексієвич. Але й вона нині виїхала в Німеччину.

А Світлану Тіхановську оголосили в розшук у Росії. Це зробили через те, що в Білорусі їй інкримінують заклики до дій, спрямованих проти нацбезпеки. Сама Тіхановська зараз перебуває у Євросоюзі. Майже одразу після виборів президента вона була змушена покинути Білорусь через погрози й тиск із боку влади, а тоді виїхала до Литви. Зараз Тіхановська проводить зустрічі з іноземними лідерами країн та підтримує протестувальників.