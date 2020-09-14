Євросоюз не визнав "російські місцеві вибори" в анексованому Криму

Завантажте мобільний додаток сайту

Європейський Союз не визнав результати виборів у Севастополі. Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ — органу ЄС, відповідального за зовнішню політику об'єднання, передає Громадське, інформує NNS.

У заяві наголошується, що Європейський Союз не визнав незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові.

«Будь-хто, обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що «представляє» Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представниками тих територій, які є частиною України»,

— йдеться у повідомленні.

Представництво Євросоюзу додає, що залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

Раніше ми писали: В ООН вважають Росію відповідальною за водопостачання Криму

Про які вибори йдеться?

В анексованому Криму 13 вересня влаштували так звані «додаткові вибори» депутата в російський парламент Криму, а також депутата Сімферопольської міської ради. Додаткові вибори призначили через дострокове припинення повноважень депутатів, обраних за виборчим округам.

Як уточнив «глава виборчої комісії Криму» Михайло Малишев, у проведенні виборів беруть участь не всі громадяни, а лише ті, хто «володіє активним виборчим правом на відповідній виборчій дільниці».

А що кажуть в українському МЗС?

Міністерство закордонних справ висловило протест та засудило організацію і проведення Росією «виборів». Там назвали дії Кремля «продовженням грубих порушень державного суверенітету і територіальної цілісності України».

За словами українського відомства, результати цих «виборів» не матимуть жодних юридичних наслідків. Усе через те, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права.

«Усі причетні до підготовки та проведення незаконного «голосування» в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України»,

— наголосили в МЗС.

Саме в МЗС закликали іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ та чітко заявити про невизнання результатів так званих «виборів». Просили також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, зокрема розширивши санкції.

Читайте ще: Медведчука під час його поїздки в анексований Крим супроводжували українські поліцейські

Нагадуємо, 16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі».