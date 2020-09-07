В ООН вважають Росію відповідальною за водопостачання Криму

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Відповідальність за забезпечення жителів анексованого Криму чистою питною водою лежить на Росії. Так вважають в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це заявила офіційний представник управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл в коментарі російському інформаційному агентству "РИА Новости".

За її словами, в управлінні Верховного комісара ООН вважають, що "Росія несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води для захищеного населення Криму".

За даними окупаційної російської влади, у водосховищах, які живлять Сімферополь, залишилося близько 20% запасів води. За останній місяць на півострові пересохли річки Альма, Чорна, Бельбек і Тонас.

Як пишуть Крим. Реалії, з 7 вересня у Сімферополі, Бахчисарайському та Сімферопольському районах анексованого Криму через посуху і обміління водоймищ починається третій етап обмежень подачі води.

Питну воду жителям подаватимуть строго по годинам. Так, у Сімферополі частина населення буде отримувати воду по три години вранці — з 6:00 до 9:00 і по три години ввечері з — 18:00 до 21:00.

До анексії півострова Росією у 2014 році Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді, вона надходила в Крим з Дніпра по Північно-Кримському каналу.

Раніше в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.

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