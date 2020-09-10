Медведчука під час його поїздки в анексований Крим супроводжували українські поліцейські

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Серпневу поїздку до анексованого Криму народного депутата від «Опозиційної платформи-За життя» та кума Путіна Віктора Медведчука супроводжували троє співробітників Нацполіції України, з посиланням на Слідство.Інфо та відеоблог «Таємниці Слідства», передає Громадське, інформує NNS.

Як повідомляється, редакція Слідство.Інфо отримала цю інформацію від кількох джерел у Службі безпеки України та Державній прикордонній службі України.

Журналісти стверджують, що у їхньому розпорядженні є документи, у яких йдеться про те, хто саме та за яких обставин супроводжував Медведчука.

За інформацією «Слідства.Інфо», його охороняють київські співробітники Управління поліції охорони з фізичної безпеки, а саме Сергій Засенко, Владислав Галішин та Григорій Чалий. Останні двоє є також помічниками народного депутата на громадських засадах.

Також журналісти розповіли про деталі самої поїздки Медведчука до анексованого Криму. За їхньою інформацією, він в'їхав на півострів на автомобілі Mercedes-Benz Vito 2 серпня о 14:30 через пункт пропуску «Каланчак». Разом з ними в автомобілі перебували Владислав Галішин та Григорій Чалий. Інший поліцейський Сергій Засенко прибув до Криму трохи раніше. Офіційно вони нібито троє взяли на роботі відпустки.

Журналісти кажуть, що намагалися поговорити з охоронцями протягом серпня, але їхні телефони були поза зоною досяжності. Засенко відповів аж у вересні, коли сам Медведчук повернувся в Україну та прийшов на засідання Верховної Ради. Той на питання, чи їздив в анексований Крим, відмовився відповідати.

Правоохоронці взялися перевіряти інформацію про те, що керівництво поліцейських підробило їхні рапорти про відпустки, коли інформація про поїздку Медведчука до Криму набула розголосу.

«Слідство.Інфо» надіслало офіційний запит до Департаменту поліції охорони, аби там пояснили, на якій підставі поліцейські супроводжували Медведчука. Там повідомили, що зараз за цими фактами проводять службове розслідування. Інших деталей не надали.

Також у поліції сказали, що ніяких заборон та обмежень на поїздки українських поліцейських на окуповані території не існує.

В ОПЗЖ запит журналістів проігнорували. Також наразі не відомо, чи Медведчуку надала охорону держава, чи він оплачує її сам.

Нагадаємо, про поїздку Медведчука до анексованого Криму стало відомо 2 серпня. Спочатку про це повідомили журналісти. Потім речник Медведчука Олег Бабін заявив, що депутат у відпустці і з родиною вирушив туди на відпочинок.

Зазначимо, що трохи пізніше туди приїхав і президент Росії Володимир Путін, який є кумом Медведчука.