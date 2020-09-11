В України є ідеї щодо змін в Мінських угодах, в Росії проти

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Українська сторона бачить, як можна поміняти Мінські угоди. Проте, російська сторона відкидає будь-які зміни. Про це РБК-Україна сказав член української делегації на переговорах у Мінську Денис Казанський, передає NNS.

"Насправді, всі розуміють, що Мінські угоди в нинішньому вигляді нездійсненні. Але в України є візія того, як їх змінити",

– сказав Казанський.

Зокрема, Україна наполягає на тому, щоб до початку будь-яких політичних процесів, пов'язаних з виборами в ОРДЛО, україно-російський кордон перейшов під надійний контроль Києва. Інакше забезпечити нормальний, демократичний перебіг виборчої кампанії буде просто неможливо.

У свою чергу, Росія в останні місяці активно використовує метод "батога і пряника". Як сказала РБК-Україна аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Марія Золкіна, росіяни зараз намагаються повернути собі ініціативу у переговорах, втрачену в червні-початку липня.

"Росіяни спеціально порушують перемир'я. Зеленський, отримавши це перемир'я, став вразливим у переговорах, тому що він отримав те, до чого він прагнув більше року. Але через це він і українська сторона разом з ним стали слабшими, бо з'явився страх втратити досягнуте, особливо на тлі спроб влаштувати нормандську зустріч лідерів і на тлі місцевих виборів. І росіяни на цьому страху грають",

– сказала Золкіна.

Експерт також перерахувала кілька принципових для країни-агресора моментів на поточному етапі переговорів. Насамперед, це той самий "прямий діалог" між Києвом і лідерами бойовиків, хоча б у якомусь форматі, закріплений хоч в якомусь документі. Лінія поведінки російської сторони в історії з "інспекцією" під Шумами, в цю канву якраз добре вкладається.

Раніше ми писали: Бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів, які збиралися інспектувати

Крім того, каже Золкіна, росіянам важливо, щоб до моменту початку політичного врегулювання на Донбасі, пов'язаного насамперед з місцевими виборами в ОРДЛО, в України не було повноцінного контролю над кордоном з РФ.

Та й сам формат переговорів на рівні політичних радників теж таїть у собі небезпеку. Росія явно хоче, щоб вже на цьому рівні, а не на рівні глав держав, як це має відбуватися – були ухвалені принципові домовленості, і Україна вже взяла на себе зобов'язання, наприклад, щодо проведення виборів в ОРДЛО або оновлення закону про особливий статус.

"Після цього вся дискусія переноситься в ТКГ, де немає німців і французів, зате є представники бойовиків в статусі запрошених до консультацій, і там росіяни знову будуть просувати ідею "прямого діалогу",

– резюмувала Золкіна.

На думку Дениса Казанського, зараз переговорні процеси з Донбасу увійшли в клінч.

"Для України завдання-мінімум - щоб тривало перемир'я, завдання-максимум – реінтеграція ОРДЛО на наших умовах. Росію, в принципі, все влаштовує, вони і далі будуть розгойдувати нас через це вогнище нестабільності. Їхнє завдання-максимум – впихнути нам ОРДЛО вже на своїх умовах, з "народними міліціями" і всім іншим",

– описав Казанський своє бачення поточного моменту.

Таким чином, можливість серйозного прориву в переговорах в осяжній перспективі виглядає досить сумнівно. Особливо, якщо враховувати неминучу різку реакцію значної частини суспільства на потенційні поступки української влади. Скоріше варто очікувати подальшого шантажу з боку Росії, в першу чергу – зривом перемир'я, щоб змусити Київ піти на невигідні компроміси.