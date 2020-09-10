Інспектування українських позицій в Шумах скасовано – причини

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Інспектування українських позицій в районі Шумів під окупованою Горлівкою, заплановане на сьогодні, 10 вересня, скасовано. Про це NNS повідомляє з посиланням на Офіс президента України, де оприлюднили причини такого рішення.

Як йдеться в повідомленні, незаконні збройні формування висунули низку вимог, на які Україна погодитися не могла.

Як ми й передбачали, представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО не очікували конструктивної позиції України. Віра у власну пропаганду та відірваність від реальності заважає їм адекватно оцінювати події, що відбуваються. Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника. Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно «одноразового інспектування» виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони,

- повідомляє офіс президента.

Також тут підкреслюють, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала, що українська сторона жодним чином не порушувала умов режиму припинення вогню на Донбасі. За шість тижнів від 27 липня Україна сумлінно дотримувалась усіх умов і планує дотримуватись їх надалі заради сталого миру на Донбасі.

Констатуємо, що представники незаконних збройних формувань демонструють наявність у них зовсім іншої мети, а саме – піару замість миру. Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати,

- іронізують в офісі.

Крім того, влада пояснила, чому Україна погодилася на проведення інспектування і як воно повинно було проходити:

Українська сторона з доброї волі та для остаточного підтвердження своєї чесності погодилася на те, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей щодо режиму припинення вогню з боку України. Українська сторона, відповідно, звернулася з пропозицією дзеркально подивитися й на райони розташування незаконних збройних формувань ОРДЛО, у яких моніторингова місія дійсно фіксувала факти наявності порушень. Однак адекватної відповіді ми не отримали. Запропонований формат передбачав технічний характер таких дій, а саме: у цивільному одязі, без одіозних представників. Суто технічна процедура. Однак на сьогодні це неможливо з об’єктивних причин. Ключова з яких – відсутність порушень з нашого боку. Карантинні обмеження також впливають на деталі того, як могло б відбутися інспектування в районі Шумів.

Враховуючи все це – фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування – констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена,

- резюмують в Офісі президента України.

Слід зазначити, що згода на проведення інспекції викликала хвилю обурення в українському суспільстві. Рух ветеранів України оголосив про проведення акцій протесту з цього приводу сьогодні, 10 вересня, в Києві та інших містах. Наразі акції не скасовані, їх проведуть незважаючи на відміну інспекції.