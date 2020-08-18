Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі

18 серп. 2020
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У МЗС Ірландії та Канади заявили, що не визнаватимуть офіційні підсумки виборів президента Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко, пише Главком, передає NNS.

Міністр закордонних справ Канади Філіп Шампань заявив, що вважає результати виборів сфальсифікованими. Також він засудив жорстке придушення протестів.

«Ми закликаємо до вільних і справедливих виборів і проведення ретельного розслідування ОБСЄ»,

написав Шампань у Twitter.

У свою чергу, глава МЗС Ірландії Саймон Ковні засудив порушення прав людини в Білорусі.

«Ми продовжимо чинити тиск на білоруську владу з метою звільнити всіх несправедливо затриманих, і ми повністю підтримуємо початок процесу адресних санкцій»,

– заявив Ковні.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройшли вибори президента. Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Пізніше у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

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Автор: Маруся Оффон

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