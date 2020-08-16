Росіяни пропустили в Україну родину білоруського опозиціонера Цепкала

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Дружину і дітей білоруського незареєстрованого опозиційного кандидата у президенти Валерія Цепкала пропустили через російсько-український кордон, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це Валерій Цепкало повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Доброго ранку! У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації у напрямку України!",

- написав Цепкало.

До того Цепкало написав, що його сім'ю кілька годин тримали на російському пункті пропуску Троєбортне.

Раніше стало відомо, що білоруський опозиціонер Валерій Цепкало зараз знаходиться в Україні, куди втік з Білорусі, побоюючись арешту.

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Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. Світлана Тіхановська - єдина з головних конкурентів чинного президента Олександра Лукашенка, яку зареєстрували на вибори. Не зареєстрували Валерія Цепкала і Віктора Бабарика. Останній знаходиться у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. А Цепкало виїхав з країни через інформацію, що його можуть затримати.

Після виборів президента почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 людей, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тіхановська - 10,09%.