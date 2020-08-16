Протести у Білорусі: у Мінську збирають акцію за Лукашенка, люди скаржаться на примус до участі

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Провладна громадська організація “Біла Русь” має намір 16 серпня провести в Мінську “мітинг солідарності” на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомляється на сторінці організації в Facebook, передає УНН, інформує NNS.

“У неділю о 12.00 (збігається з київським) на столичному майдані Незалежності, біля Будинку уряду, пройде мітинг солідарності. Суто мирний. На ньому зберуться сили, що підтримують державний курс”,

— йдеться в заяві “Білої Русі”.

На мітингу, як стверджується, зберуться “все ті, кому дорога батьківщина, хто проти розділу країни на два протиборчі табори”.

“Загалом, з нами — вся конструктивна Білорусь”,

— заявили в організації.

У той же час, видання TUT.BY повідомляє про примус працівників бюджетної сфери республіки до участі в даній акції.

“Повідомлення про примус поїхати на мітинг за Олександра Лукашенка прийшли від працівників „Бєлшини“, „Інтегралу“, Могильовського м’ясокомбінату, Бобруйської „Слов’янки“, „Бобруйськагромаш“, Білоруського цементного заводу, Пружанського „Комунальника“, „Крічевцементношифера“, Дзержинської птахофабрики, Слонімського водоканалу, ВАТ „Поликовічі“ (сільгосппідприємство під Могилевом), „Могілевенерго“, Бобруйського заводу біотехнологій, „Вітебськоблгазу“, Добрушського фарфорового заводу, БєлЖД. Зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі”,

— повідомили журналісти видання.

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