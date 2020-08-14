На засновника популярного опозиційного Telegram-каналу Білорусі Nexta Live завели справу

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У Білорусі відкрили кримінальну справу проти засновника опозиційних Telegram-каналів NEXTA (727 тисяч підписників) і NEXTA Live (1,9 мільйона підписників), передає Громадське, інформує NNS.

Копію документа про оголошення в розшук публікує NEXTA.

22-річного Степана Путила, засновника Telegram-каналів NEXTA і NEXTA Live, звинувачують в організації масових заворушень. Йому загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі.

Зараз NEXTA Live став найпопулярнішим Telegram-каналом у Білорусі й за її межами на тлі висвітлення протестних акцій, які почалися після президентських виборів. Періодично в каналі з'являються пости із закликами до протестувальників.

Засновник каналу живе у Варшаві. Ще до створення NEXTA Live він працював над каналом NEXTA на YouTube. Першим відео була пісня «Выбора нет» (кавер на хіт гурту «Сплин»), присвячена президентським виборам у Білорусі 2015 року.

У 2018 році проти блогера намагалися порушити кримінальну справу через образу президента — одне з відео називалося «‎Лукашерлок». Проте далі справа не пішла. У 2019-му автори каналу опублікували документальний фільм «Лукашенко. Кримінальні матеріали». Білоруська влада визнала його екстремістським.

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Що відбувається в Білорусі?

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За остаточними результатами, за чинного главу держави Олександра Лукашенка (він 26 років на посаді) нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську — 10,1%.

Незгодні з результатами люди щодня виходять на акції протесту в різних містах Білорусі. Силовики жорстоко придушували ці акції, застосовуючи водомети, світлошумові гранати та гумові кулі. 13 серпня протести відбулися мирно, влада змінила тактику і припинила жорстоко придушувати акції. Також страйкувати почали працівники великої кількості місцевих підприємств.

Загалом влада затримала приблизно 7 тисяч людей. Через відсутність вільних місць в ізоляторах ніч із 13 на 14 серпня людей почали масово випускати. За даними МВС, станом на вечір 14 серпня відпустили вже близько двох тисяч затриманих.

14 серпня на державних підприємствах Білорусі співробітники продовжили виходити на страйки, акції протесту не припиняються. Люди вимагають проведення чесних виборів, звільнення ув'язнених та відставки Лукашенка.