Суперниця Лукашенка Тихановська виїхала з Білорусі

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Головна суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь та перебуває у Литві, пише BBC News Україна, передає NNS.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

"Світлана Тихановська у безпеці. Вона у Литві",

— написав пан Лінкявічус.

Світлана Тихановська стала фактичним лідером білоруської опозиція після того, як її чоловіка і відомого блогера Сергія не допустили на вибори та ув'язнили.

Згодом штаби головних кандидатів від опозиції, яких також ув'язнили чи не пустили на вибори, об'єднались навколо Світлани Тихановської.

Штаб Світлани Тихановської не визнав перемогу Олександра Лукашенка.

Хоча ЦВК Білорусі офіційно заявив про те, що Лукашенко набрав понад 80%, багато протоколів з дільниць свідчать, що Тихановська могла перемогти чинного президента.

Через незгоду з можливою фальсифікацією виборів тисячі білорусів вже другий день виходять на протести у багатьох містах країни.

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Вчора кілька годин місцеперебування пані Тихановської було невідоме.

Вона подала скаргу в ЦВК на результати виборів та зникла.

Світлана Тихановська наполягала, що не є політиком, а хоче досягти перемоги над Лукашенком і за півроку провести нові вибори. На яких би взяли участь усі ув'язненні опозиціонери.

Чоловік пані Тихановської перебуває у в'язниці, а дітей задля безпеки вона вивезла до ЄС ще у червні.