Затримані у Білорусі "вагнерівці" кажуть, що їхали до Туреччини засмагати та оглянути собор Святої Софії

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Слідчі Білорусі повідомили, що допитали усіх затриманих російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера», і їхні свідчення відрізняються один від одного, пише Громадське, передає NNS.

Хтось з застриманих каже, що їхав у Стамбул охороняти якісь об’єкти, а хтось оглянути собор Святої Софії. Інші вказують, що їхали взагалі не в Туреччину, як заявляє російська влада. Про це розповів керівник слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич, повідомляє білоруське видання «БелТа».

За словами Носкевича, менше половини затриманих говорить про те, що вони мали летіти через Мінськ в Туреччину.

«Решта вказують зовсім інші точки остаточного візиту — інші країни, не тільки Туреччину. Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них точно так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось — оглянути собор Святої Софії»,

— зазначив Носкевич.

Він також розповів, що слідчі переглянули листування найманців. З нього випливає, що «вагнерівці» чекали на прибуття ще декількох груп своїх колег, а у старших групи було завдання знищити електронні квитки на виліт з Мінська 25 липня.

Наразі слідство намагається з’ясувати, чи була у російських найманців зброя.

«Ми б теж хотіли знати, чи була у них зброя, чи є вона десь уже на території країни або прибуде пізніше. Якби ця зброя була вилучена відразу ж при затриманні, ви ж розумієте, це зовсім інший контекст розмови, зовсім інші підозри були б висунуті цій групі»,

— зазначив Носкевич.

Зазначимо, як раніше повідомляло Громадське, у Кремлі стверджують, що затримані у Білорусі 29 липня «вагнерівці» не найманці, а співробітники приватного охоронного підприємства, які в Білорусі були проїздом і ніби то запізнилися на літак в Стамбул. Путін вважає, що їх затримали безпідставно і вимагає відпустити.

До 2 серпня пряме авіасполучення між Росією і Туреччиною було закрите через коронавірус. Водночас, за даними СБУ, ПВК «Вагнера» ніколи не користувалися регулярними авіарейсами.

У Білорусі стверджують, що 33 найманці приїхали дестабілізувати ситуацію перед виборами, які заплановані на 9 серпня. Напередодні їх взяли під варту.

Цікаво, що свідчення «вагнерівців» про «їхали у Стамбул оглянути собор Святої Софії» схожі на заяви офіцерів російської розвідки Олександра Петрова і Руслана Боширова, яких Велика Британія підозрює в отруєнні колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. «Ми їхали в Солсбері подивитись собор» — розповідали вони в інтерв'ю російському телеканалу Russia Today незадовго після отруєння.

А президент Росії Володимир Путін тоді заявляв, що це цивільні громадяни й у їхній біографії «немає нічого кримінального».

Серед затриманих у Мінську багато тих, хто воював на Донбасі проти Збройних сил України. Саме тому СБУ хоче екстрадувати їх і судити.

Офіс генпрокурора України вже оголосив підозри за фактом участі у терористичній організації 28 учасникам російської приватної військової компанії «Вагнер», яких раніше затримали в Білорусі. Серед них 9 українців.

Перед цим білоруські дипломати передали список затриманих найманців в Україну і попросили, щоб тут перевірили, чи брали вони участь у злочинах проти України, зокрема у воєнних діях.

Фото: Sputnik