Білорусь просить перевірити причетність затриманих "вагнерівців" до злочинів в Україні

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Білоруська сторона звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих під Мінськом найманців ПВК "Вагнера" до скоєння злочинів на території України. Про це повідомляє посольство України в РБ, передає УНН, інформує NNS.

"30 липня 2020 року на запрошення білоруської сторони відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов’язки керівника посольства України в Республіці Білорусь Петра Врублевського з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні",

- повідомили у посольстві.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили підготовку до проведення запланованого на жовтень 2020 року в місті Гродно Третього форуму регіонів України та Білорусі, а також співробітництво в інших сферах, зокрема, паливно-енергетичній.

Нагадаємо, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили в КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, "бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію". Всього для цих цілей до країни перекинули близько 200 осіб.

Варто зазначити, імена багатьох із затриманих є у списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини, і мають українське походження.

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України виступає за екстрадицію до України бойовиків ПВК "Вагнер", затриманих у Мінську.

ФОТО SPUTNIK.BY