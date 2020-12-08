Стрілянина на кордоні з РФ: Україна ініціювала зустріч, Росія ігнорує

Державна прикордонна служба України ініціювала чергову зустріч з російською стороною через перестрілку на кордоні України і РФ. Однак Росія відмовилася від зустрічі, заявивши про одностороннє розслідування інциденту.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає NNS.

За його словами, українські прикордонники запропонували провести зустріч на лінії державного кордону за участю заступників прикордонних представників.

"Ми все ж сподівалися, що російська сторона надасть якусь об'єктивну інформацію. Проте у відповідь ми отримали, що вони фактично відмовилися від запропонованої зустрічі, причому вказували на одностороннє розслідування зі свого боку і на цей час нам не відомо, коли така зустріч взагалі може статися",

- розповів Демченко.

У ДПСУ припускають, що ненадання Росією фактів і настоювання виключно на її власній інформації, свідчать про наявність певних маніпуляціях з російської сторони і певні провокаційні дії.

Раніше ми писали: ФСБ Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, повідомляють про загиблого

Демченко розповів, що 4 грудня українські прикордонники отримали лист від прикордонників Росії про стрілянину на кордоні, в результаті якої загинула одна людина. Після цього у ДПСУ провели перевірку і не змогли встановити факти, які б підтвердили отриману від росіян інформацію.

"Ми залучали до цієї перевірки та працівників інших правоохоронних органів. У той же день була проведена інша представницька зустріч, яку, власне, ініціювала російська сторона. Під час цієї зустрічі росіяни не надали жодної інформації, яку вони надали в листі",

- заявив він.

Демченко додав, що російські прикордонники не могли надати інформацію ані про загиблого в результаті перестрілки, ані про зброю, яку використовував порушник.

Раніше Радіо Свобода з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах повідомляла, що на території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (01.03.1993 р.н.).

За словами співрозмовника Радіо Свобода, вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах «для своїх», які полюбляють рибалити.

Водночас співрозмовник Радіо Свобода у правоохоронних органах зазначає, що попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.

Співрозмовник зазначає, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор. Бо інакше, в разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше «домовитись» за гроші, ніж влаштовувати стрілянину. Тому, припускає джерело, цивільний громадянин України Євген Голубєв, росіянин за національністю, став випадковою жертвою прикордонників, а подальша «розкрутка» ними сценарію «героїчної» операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи. Цілком ймовірно, зазначає співрозмовник, що найближчим часом російські прикордонники продемонструють зброю, яка начебто належала Голубєву чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.