ФСБ Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, повідомляють про загиблого

Федеральна служба безпеки РФ заявила про перестрілку на українсько-російському кордоні. Про це йдеться у повідомленні ФСБ РФ, пише Громадське, передає NNS.

Там повідомляють, що троє озброєних невідомих людей з української сторони нібито намагались прорватися до Росії. Один з них загинув через поранення.

Російська сторона заявляє, що троє невідомих намагались у п'ятницю, 4 грудня, перетнути кордон на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях.

«При спробі затримання порушники вчинили збройний опір. В результаті вогню один з них отримав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України»,

ㅡ кажуть в ФСБ.

У Державній прикордонній службі України та Нацполіції подробиці інциденту поки не коментують.

Як пише Українська правда, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив їм у коментарі, що українська сторона поки не може підтвердити чи спростувати повідомлення про перестрілку.