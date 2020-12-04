ФСБ Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, повідомляють про загиблого

- 04 груд. 2020
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Федеральна служба безпеки РФ заявила про перестрілку на українсько-російському кордоні. Про це йдеться у повідомленні ФСБ РФ, пише Громадське, передає NNS.
Там повідомляють, що троє озброєних невідомих людей з української сторони нібито намагались прорватися до Росії. Один з них загинув через поранення.
Російська сторона заявляє, що троє невідомих намагались у п'ятницю, 4 грудня, перетнути кордон на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях.
«При спробі затримання порушники вчинили збройний опір. В результаті вогню один з них отримав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України»,
ㅡ кажуть в ФСБ.
У Державній прикордонній службі України та Нацполіції подробиці інциденту поки не коментують.
Як пише Українська правда, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив їм у коментарі, що українська сторона поки не може підтвердити чи спростувати повідомлення про перестрілку.