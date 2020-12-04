Українські прикордонники не фіксували перестрілку на кордоні: очікується зустріч з представниками РФ

Українська сторона не фіксувала перестрілку на кордоні з Росією. Після повідомлень російської сторони проводиться перевірка.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів помічник голови Держприкордонслужби, прес-секретар Андрій Демченко, передає NNS.

За його словами, прикордонники відразу почали перевірку інформації ФСБ Росії про перестрілку, в результаті якої загинула людина. А близько 11:00 від російської сторони отримали офіційний лист про інцидент. У ньому стверджується, що перестрілка сталася близько 00:00 по Москві.

"Прикордонні наряди не фіксували жодних пострілів поруч з кордоном, в тому числі з боку РФ",

- зазначив Демченко.

Він також сказав, що українська сторона не могла оперативно відреагувати, оскільки росіяни повідомили про інцидент фактично через 11 годин.

"У той же час ми перевіряємо всі ділянки кордону, в тому числі і той напрямок, про який говорять росіяни. Відбудеться прикордонно-представницька зустріч, на якій росіяни повинні повідомити факти",

- підкреслив Демченко.

Він також додав, що конкретне місце інциденту зможуть повідомити тільки після цієї зустрічі.

Відзначимо, раніше ФСБ Росії повідомила, що нібито троє озброєних чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон і при спробі затримання влаштували перестрілку.

Про це ми повідомляли тут: ФСБ Росії заявила про перестрілку на кордоні з Україною, повідомляють про загиблого