У Білорусі знайшли повішеним учасника акцій протесту проти Лукашенка

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У Мінську знайшли повішеним у лісі учасника акцій протесту проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомляють Nexta та Єврорадіо, пише Громадське, передає NNS.

28-річний Микита Кривцов зник безвісти 12 серпня, знайшли його 22 числа волонтери пошуково-рятувального загону «Ангел» у лісі в Партизанському районі.

Спочатку ЗМІ писали, що чоловіка знайшли повішеним зі слідами побоїв, але зараз кажуть, що інформація про побої не підтверджується. Дружина Кривцова підтвердила російській службі BBC, що чоловіка знайшли повішеним, про побої вона не знає, бо не бачила його. У Кривцова залишились дружина та маленька дочка.

Жертви режиму Лукашенка

Першим загиблим під час протестів став Олександр Тарайковський, який, за офіційною версією МВС, планував кинути вибуховий предмет у правоохоронців, але він у нього розірвався в руках, внаслідок чого він помер.

Водночас очевидці кажуть, що в руках у чоловіка нічого не вибухало, дружина також каже, що із собою у нього нічого не було.

Пізніше видання «Єврорадіо» та Associated Press опублікували відео моменту загибелі Тарайковського, які спростовують версію силовиків. На відео можна побачити, що чоловік йде у бік силовиків з порожніми руками, а згодом з боку силовиків лунають постріли.

Другий загиблий — 25-річний Олександр Віхор із Гомеля. Він помер у лікарні, куди його привезли 9 серпня після затримання, коли він їхав до своєї дівчини.

Також внаслідок ДТП загинув Артем Поруков, який, за даними МВС, брав участь в акціях протесту. Силовики кажуть, що на дорозі його збила машина. Родичі хлопця не знають, чи справді він брав участь у масових акціях у день загибелі. Вони не вірять версії МВС.

У випадку із загибеллю 43-річного жителя Бреста Геннадія Шутова білоруські силовики визнають, що стріляли в нього із бойових патронів. Водночас вони кажуть, що він сам напав на правоохоронців і їм довелося відкривати вогонь. Внаслідок цього Шутов дістав вогнепальне поранення голови.

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Нагадаємо, масові протести і страйки, які супроводжуються жорстокими діями білоруських силовиків, охопили країну з 9 серпня. Відтоді силовики затримали понад 7 тис. людей, частину з них згодом відпустили, але менш масштабні затримання досі тривають.

Кілька сотень людей постраждали, але точна кількість постраждалих невідома. Офіційно відомо поки що про чотирьох загиблих.

Протестувальники вимагають чесного перерахунку голосів, адже впевнені, що на виборах перемогла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська, а не чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років.