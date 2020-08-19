У Мінську в лікарні помер поранений під час протестів чоловік

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У військовому госпіталі Мінську помер 43-річний Геннадій Шутов, який був поранений у голову 11 серпня під час протестів у Бресті. Про це повідомляє «Єврорадіо», пише Громадське, передає NNS.

Видання TUT.by повідомляє, що за словами родичів загиблого, він отримав вогнепальне поранення поблизу Московської адміністрації Бресту.

Родичі не могли знайти Геннадія Шутова дві доби. Згодом з'ясували, що його спочатку доправили в Брестську лікарню, а потім гвинтокрилом у військовий госпіталь у Мінськ.

Донька загиблого розповідала, що у батька вогнепальна травма, «пошкодження мозку важкі, а лікарі не дають ніякого прогнозу».

Зазначимо, у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі не приховують те, що 11 серпня під час протестів у Бресті силовики стріляли у людей. Міліція повідомляла про пораненого. Чи йшлося про Геннадія Шутова, не відомо.

У МВС переконують, що відкривали вогонь по «групі агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках», коли ті ніби то не зупинилися після попереджувальних пострілів у повітря.

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Офіційні жертви протестів

Як повідомляє білоруська влада, офіційно від початку протестів у Білорусі загинули троє людей.

Першим став Олександр Тарайковський, який, за версією МВС, планував кинути вибуховий предмет у правоохоронців, але він у нього розірвався в руках, внаслідок чого він помер.

Водночас очевидці кажуть, що в руках у чоловіка нічого не вибухало. Дружина Тарайковського також казала, що із собою в нього нічого не було.

Пізніше видання «Еврорадио» та Associated Press опублікували відео моменту загибелі Тарайковського, які спростовують версію силовиків. На відео можна побачити, що чоловік йде у бік силовиків з порожніми руками, а згодом з боку силовиків лунають постріли.

Другий загиблий — 25-річний Олександр Віхор із Гомеля. Він помер у лікарні, куди його привезли 9 серпня після затримання під час акцій протесту, які почались після виборів президента Білорусі.

Третій — учасник антиурядових протестів — 19-річний чоловік. За даними МВС, його на проїжджій частині збила автівка.

Чи можна цьому вірити?

17 серпня міністерство охорони здоров'я Білорусі казало про двох загиблих під час протестів. Тоді ж громадське правозахисне об’єднання «Зьвяно» оприлюднило доповідь, де вказало: із 7 по 14 серпня загинули щонайменше п’ятеро протестувальників, а ще семеро потрапити у реанімацію.

Волонтери організації знайшли у лікарнях Мінська 120 людей та опитали 30 постраждалих з травмами різної тяжкості. Зокрема, правозахисникам розповіли, що людям зі зламаними кінцівками, ребрами, пораненням очей та іншими травмами допомогу надали лише через 6-12 годин після того, як їх побили. Деяких передали лікарям лише тоді, коли вони втратили свідомість.

У своєму повідомленні МВД Білорусі не пояснило, чому повідомило про смерть третього протестувальника через більш ніж два дні, а до цього влада говорила, що загиблих офіційно двоє.