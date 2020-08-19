У Білорусі затримали українця за запитом РФ

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У Білорусі прикордонники затримали 34-річного громадянина України, який оголошений в розшук Росією. Як пише Укрінформ, про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі, передає NNS.

Згідно з повідомленням, 18 серпня у пункті пропуску "Нова Гута" при оформленні на в'їзд до Білорусі автобуса сполученням "Київ-Мінськ" прикордонники затримали 34-річного пасажира.

"Під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік знаходиться в міждержавному розшуку у країнах СНД (ініціатор — МВС Російської Федерації). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 см",

— стверджують в білоруському відомстві.

"У встановленому порядку він був переданий співробітникам міліції",

— йдеться в повідомленні.

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