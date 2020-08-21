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Україна посилила охорону кордону з Білоруссю — для цього задіяні всі необхідні ресурси й сили. Про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, передає NNS.

"Наразі кордон з Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, бо ситуація в цій країні досить неспокійна. Після початку ескалації ситуації в Білорусі ми перейшли на посилений режим",

— сказав речник.

Він зауважив, що зараз ситуація на кордоні спокійна. На цей час жодних нестандартних ситуацій чи провокацій українські прикордонники не фіксують.

Демченко також повідомив, що прикордонники не спостерігали переміщення будь-якої військової техніки на території Білорусі.

Наразі на кордоні працює 7 пуктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб, додав він.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 17 серпня оголосив про рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів.

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