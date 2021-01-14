Люди, що одужали від COVID-19, мають імунітет, але все ще можуть передавати вірус - дослідження

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Якщо ви перехворіли на коронавірусну хворобу, то антитіла до неї у вас зберігаються принаймні на п’ять місяців. Такого висновку дійшли автори дослідження — науковці з Управління громадського здоров’я Великої Британії, пише Громадське, передає NNS.

При цьому перехворілі COVID-19 можуть залишатися носіями коронавірусу, а отже, й заражати інших, якщо не дотримуються соціального дистанціювання й не носять масок. Тому британські науковці радять залишати обмеження і для тих, у кого вже був COVID-19.

Дослідження британського медичного органу тривало з червня по листопад 2020 року й охопило майже 21 тисячу представників медичного персоналу. Учасників дослідження регулярно тестували на коронавірус, зокрема перевіряючи рівень антитіл до нього.

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Протягом дослідження понад 6600 людей перехворіли COVID-19. Рівень антитіл, достатній для подолання коронавірусу, в них підтримувався в середньому протягом п’яти місяців. Однак ці дані ще можуть змінитися, бо за учасниками дослідження планують спостерігати ще 12 місяців. Тому автори й говорять про «щонайменше п’ять місяців» імунітету до COVID-19.

В Управлінні громадського здоров'я Великої Британії наголошують, що дослідження не вивчало вплив вакцинації від коронавірусу на появу антитіл, оскільки на той час їх ще не почали використовувати. Вакцини, ймовірно, можуть полегшити вироблення антитіл до COVID-19.

Дослідили також і питання ймовірних повторних заражень коронавірусом. У межах дослідження в 44 медиків ПЛР-тест показав повторний позитивний результат. Двоє з цих випадків визначили як «більш імовірні», решту 42 — як «менш імовірні».

На практиці це означає ось що: якщо брати лише «більш імовірні» випадки, то ймовірність повторного зараження складає 1%, а якщо врахувати й «менш імовірні» — то 17%. Це питання також планують дослідити глибше протягом наступного року.

За словами старшої радниці Управління громадського здоров’я Великої Британії С’юзан Гопкінс, дослідження показує, що в перехворілих COVID-19 «дуже малоймовірне» повторне зараження (принаймні у складній формі).

«Однак існує ризик, що ви можете мати інфекцію й передавати її іншим. Тому зараз як ніколи важливо, щоб ми всі залишалися вдома, щоб зберегти нашу систему охорони здоров’я і життя»,

— додала Гопкінс.

Слова Гопкінс опосередковано підтверджує й одне з недавніх досліджень: безсимптомні хворі на COVID-19 (люди, у яких взагалі не з'являються симптоми, та люди, у яких з'являються симптоми з часом) відповідальні за щонайменше 50% нових випадків передання вірусу.