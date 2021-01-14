«Постковідний синдром». Що це таке і як він проявляється?

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Біль у грудях, суглобах, лихоманка, задишка, депресія... Коронавірусні проблеми не завжди закінчуються, як тільки ПЛР-тест показав негативний результат. Деякі дослідження стверджують, що до 80% людей не можуть позбутися симптомів COVID-19 протягом декількох місяців. Вчені навіть вже виділяють окремий "постковидний синдром», або "тривалий ковід".

Про це NNS повідомляє, посилаючись на Громадське.

31-річна киянка Оля розповідає:

"Я відразу відчула, що це коронавірус. Його ні з чим не переплутати — це біль у грудях, проблеми з диханням, температура, яка постійно скаче».

Сімейний лікар не відразу дала Олі направлення на тестування, мовляв, у неї не було достатньо виражених симптомів коронавірусу. Їй призначили антибіотики і лікували трахеобронхіт.

Коли через кілька тижнів від прийому ліків ефекту не було, Олю все ж відправили зробити ПЛР-тест. З'ясувалося, що вона дійсно хворіє на COVID-19.

«Цього разу особливого лікування мені не призначали. Я просто не виходила з дому протягом місяця",

розповідає вона.

Оля каже, що хвороба була хвилеподібною: вранці вона могла відчувати себе добре, в обід з'являвся біль у грудях, піднімалася температура до 37,3, а ввечері падала до 36.

«Такі перепади температури вимотували мене найбільше, я відчувала слабкість. І ще було відчуття, ніби ти не можеш надихатися. Хочеш вдихнути, а воно як би застряє по дорозі».

Крім цього, хвороба вплинула і на нервову систему — Оля страждала від безсоння, у неї були панічні атаки, нервові зриви, суїцидальні стани.

"Психологічно стало легше, що я одужала після негативного тесту на ковід. Але всі симптоми хвороби так і залишилися, просто з меншою інтенсивністю",

- говорить вона.

Температура все так же протягом дня то піднімалася, то падала, Оля відчувала слабкість. Сімейний лікар говорила, що потрібно заспокоїтися, почекати, і все пройде.

«Лікар не може призначити мені лікування, тому що його, напевно, просто не існує. Ну яке лікування від пост-ковіда? Вона дає направлення до вузьких фахівців: до пульмонолога, ревматолога, травматолога-ортопеда».

Під час хвороби у Олі з'явився реактивний артрит — почали хворіти і опухати суглоби на ногах, запалюватися очі, з'явилося ломота в тілі. З цими болями вона живе і зараз.

А коли через декілька місяців після хвороби Оля зробила комп'ютерну томографію легенів, з'ясувалося, що у неї було і запалення легенів, про яке вона не знала. Хоча під час хвороби КТ показала, що легкі "чисті".

У Олі і зараз є відчуття, що ковід триває. Симптоми не зникають: вони хвилями то слабшають, то посилюються. У неї нестабільна температура, погіршення самопочуття з болями в голові, грудях і у всьому тілі.

Такі історії, як у Олі, можна часто зустріти в соцмережах. Поки у лікарів немає точної відповіді, як лікувати послековідное стан.

Британські дослідники визначають постковидний синдром (або, як вони його називають « "тривалий ковид") як симптоми, що розвиваються під час або після COVID-19 і тривають більше 12 тижнів, причому їх неможливо пояснити іншими діагнозами.

Багато людей, які зіткнулися з пост-ковід відчувають загальний біль, підвищену температуру, мають психіатричні проблеми.

Згідно з дослідженням Королівського коледжу Лондона, у кожної двадцятої людини з підтвердженим коронавірусом хвороба триватиме вісім тижнів або довше. Більший ризик отримати тривалий ковід мають ті, у кого протягом першого тижня було більше п'яти симптомів хвороби. Також великі шанси залишитися з неприємними симптомами надовго — у жінок і людей старшого віку.

Інші дослідження, проведені як вченими, так і в пацієнтських групах, вказують, що симптоми ковіда протягом трьох місяців після початку хвороби залишаються у 50-80% людей.

Центр з контролю і профілактики захворювань в США визначає такі поширені симптоми тривалого ковіда:

утома;

кашель;

біль у грудях;

біль у суглобах;

задишка.

Менш поширені:

труднощі з концентрацією уваги ("туман в голові»);

депресія;

біль у м'язах;

головний біль;

періодична лихоманка;

прискорене серцебиття.

Серйозні, але не настільки поширені симптоми:

запалення серцевого м'яза;

порушення функції легень;

гостре ураження нирок

висип, випадання волосся;

проблеми з нюхом і смаком;

проблеми зі сном;

депресія, тривога, зміна настрою.

Експерти попереджають, що тривалий ковид може стати більш серйозною проблемою для системи охорони здоров'я, ніж навіть смертність. Тисячі людей будуть страждати від пост-ковида, не маючи поняття, чи одужають вони коли-небудь повністю.