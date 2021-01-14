Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 січня

- 14 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 14 січня 2021 року — 1 мільйон 138 тисяч 764 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 229 осіб;
- летальних випадків – 162;
- одужало – 10 192 особи;
- здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 138 764 особи;
- одужало – 837 063 особи;
- летальних випадків – 20 376;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 січня
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 794 випадки;
- Вінницька область – 214 випадків;
- Волинська область – 221 випадок;
- Дніпропетровська область – 317 випадків;
- Донецька область – 588 випадків;
- Житомирська область – 373 випадки;
- Закарпатська область – 119 випадків;
- Запорізька область – 554 випадки;
- Івано-Франківська область – 141 випадок;
- Київська область – 410 випадків;
- Кіровоградська область – 83 випадки;
- Луганська область – 214 випадків;
- Львівська область – 482 випадки;
- Миколаївська область – 460 випадків;
- Одеська область – 357 випадків;
- Полтавська область – 345 випадків;
- Рівненська область – 280 випадків;
- Сумська область – 265 випадків;
- Тернопільська область – 209 випадків;
- Харківська область – 378 випадків;
- Херсонська область – 117 випадків;
- Хмельницька область – 229 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Чернівецька область – 196 випадків;
- Чернігівська область – 272 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.