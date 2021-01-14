Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 січня

14 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 14 січня 2021 року — 1 мільйон 138 тисяч 764 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 229 осіб;
  • летальних випадків – 162;
  • одужало – 10 192 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 138 764 особи;
  • одужало – 837 063 особи;
  • летальних випадків – 20 376;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 794 випадки;
  • Вінницька область – 214 випадків;
  • Волинська область – 221 випадок;
  • Дніпропетровська область – 317 випадків;
  • Донецька область – 588 випадків;
  • Житомирська область – 373 випадки;
  • Закарпатська область – 119 випадків;
  • Запорізька область – 554 випадки;
  • Івано-Франківська область – 141 випадок;
  • Київська область – 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 83 випадки;
  • Луганська область – 214 випадків;
  • Львівська область – 482 випадки;
  • Миколаївська область – 460 випадків;
  • Одеська область – 357 випадків;
  • Полтавська область – 345 випадків;
  • Рівненська область – 280 випадків;
  • Сумська область – 265 випадків;
  • Тернопільська область – 209 випадків;
  • Харківська область – 378 випадків;
  • Херсонська область – 117 випадків;
  • Хмельницька область – 229 випадків;
  • Черкаська область – 307 випадків;
  • Чернівецька область – 196 випадків;
  • Чернігівська область – 272 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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