Кількість випадків коронавірусу в Україні на 14 січня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 14 січня 2021 року — 1 мільйон 138 тисяч 764 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 229 осіб;

летальних випадків – 162;

одужало – 10 192 особи;

здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 138 764 особи;

одужало – 837 063 особи;

летальних випадків – 20 376;

проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 794 випадки;

Вінницька область – 214 випадків;

Волинська область – 221 випадок;

Дніпропетровська область – 317 випадків;

Донецька область – 588 випадків;

Житомирська область – 373 випадки;

Закарпатська область – 119 випадків;

Запорізька область – 554 випадки;

Івано-Франківська область – 141 випадок;

Київська область – 410 випадків;

Кіровоградська область – 83 випадки;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 482 випадки;

Миколаївська область – 460 випадків;

Одеська область – 357 випадків;

Полтавська область – 345 випадків;

Рівненська область – 280 випадків;

Сумська область – 265 випадків;

Тернопільська область – 209 випадків;

Харківська область – 378 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 229 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 196 випадків;

Чернігівська область – 272 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.