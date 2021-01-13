Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 січня

13 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 12 січня 2021 року — 1 мільйон 130 тисяч 839 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 564 особи;
  • летальних випадків – 195;
  • одужало – 14 503 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 130 839 осіб;
  • одужало – 826 871 особа;
  • летальних випадків – 20 214;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 906 випадків;
  • Вінницька область – 211 випадків;
  • Волинська область – 143 випадки;
  • Дніпропетровська область – 105 випадків;
  • Донецька область – 189 випадків;
  • Житомирська область – 101 випадок;
  • Закарпатська область – 100 випадків;
  • Запорізька область – 529 випадків;
  • Івано-Франківська область – 134 випадки;
  • Київська область – 280 випадків;
  • Кіровоградська область – 117 випадків;
  • Луганська область – 228 випадків;
  • Львівська область – 277 випадків;
  • Миколаївська область – 172 випадки;
  • Одеська область – 513 випадків;
  • Полтавська область – 356 випадків;
  • Рівненська область – 235 випадків;
  • Сумська область – 159 випадків;
  • Тернопільська область – 127 випадків;
  • Харківська область – 521 випадок;
  • Херсонська область – 141 випадок;
  • Хмельницька область – 348 випадків;
  • Черкаська область – 269 випадків;
  • Чернівецька область – 165 випадків;
  • Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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