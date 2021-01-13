Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 січня

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В Україні станом на ранок 12 січня 2021 року — 1 мільйон 130 тисяч 839 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 564 особи;

летальних випадків – 195;

одужало – 14 503 особи;

здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 130 839 осіб;

одужало – 826 871 особа;

летальних випадків – 20 214;

проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 906 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 280 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 513 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Тернопільська область – 127 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.