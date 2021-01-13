Кількість випадків коронавірусу в Україні на 13 січня

- 13 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 12 січня 2021 року — 1 мільйон 130 тисяч 839 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 564 особи;
- летальних випадків – 195;
- одужало – 14 503 особи;
- здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 130 839 осіб;
- одужало – 826 871 особа;
- летальних випадків – 20 214;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 12 січня
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 906 випадків;
- Вінницька область – 211 випадків;
- Волинська область – 143 випадки;
- Дніпропетровська область – 105 випадків;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 101 випадок;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 529 випадків;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Київська область – 280 випадків;
- Кіровоградська область – 117 випадків;
- Луганська область – 228 випадків;
- Львівська область – 277 випадків;
- Миколаївська область – 172 випадки;
- Одеська область – 513 випадків;
- Полтавська область – 356 випадків;
- Рівненська область – 235 випадків;
- Сумська область – 159 випадків;
- Тернопільська область – 127 випадків;
- Харківська область – 521 випадок;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 348 випадків;
- Черкаська область – 269 випадків;
- Чернівецька область – 165 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.