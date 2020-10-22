"Гомосексуали мають право на сім’ю. Вони діти божі": Папа Римський підтримав одностатеві цивільні союзи

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Папа Римський Франциск уперше публічно заявив про свою підтримку цивільного партнерства для гомосексуальних людей, передає Громадське, інформує NNS.

Ця заява пролунала в документальному фільмі «Франческо», який показали в межах Римського міжнародного кінофестивалю.

«Гомосексуальні люди мають право бути у сім’ї. Вони діти божі. Нам потрібен закон про цивільні партнерства. Так вони будуть визнані на юридичному рівні»,

— сказав Франциск у фільмі.

Це перша публічна заява Папи Римського щодо узаконення цивільних шлюбів гомосексуальних людей. Раніше він висловлювався на підтримку ЛГБТ людей: стверджував, що бог любить геїв такими, якими вони є, а також підтримав ЛГБТ-підлітків.

Франциск раніше на посаді архієпископа Буенос-Айреса підтримав цивільні партнерства для гомосексуальних пар, але як Папа Римський досі публічно про це не висловлювався.

У стрічці також показано Хуана Карлоса Круза — гея, який став жертвою сексуального насильства з боку чилійського священика. Це йому у 2018 році Франциск сказав, що бог створив гомосексуалів і любить їх такими, якими вони є.

Режисером стрічки «Франческо» став американський режисер російського походження Євген Афінеєвський, відомий за фільмом «Зима у вогні» про Революцію Гідності в Україні.

Працювати над стрічкою про Папу він почав у 2018 році і за цей час, за його словами, встиг зблизитися із Франциском настільки, що готову версію фільму показав йому особисто на iPad ще в серпні.

У стрічці «Франческо» йдеться про погляди Папи на такі чутливі питання сучасності, як екологія, бідність, міграція, расова й майнова нерівність, а також дискримінація. Також у фільмі присутні й уривки інтерв’ю із самим понтифіком.

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