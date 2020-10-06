У Києві торгово-розважальний центр світитиметься прайд-прапором

06 жовт. 2020
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ТРЦ «Гулівер» протягом тижня світитиметься прайд-прапором на честь ПрайдМісяця-2020 у Києві. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку KyivPride у Фейсбук.

Як повідомляється, щовечора з 5 по 11 жовтня о 18:30 та до 22:00 кожні 5 хвилин український Емпайр-Стейт-Білдінг протягом 20 секунд транслюватиме прайд-прапор разом зі слоганом КиївПрайд-2020 «Бути різними добре разом», аби привернути увагу суспільства до теми видимості та прийняття ЛГБТ+.

Акція присвячена тижню, що завершиться Всесвітнім днем камінг-ауту – днем сміливості заявити про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

«Прайд-прапор – символ гордості, сили голосу та прийняття людей такими, якими вони народилися. Сподіваємося, вид райдужного стягу ще раз нагадає киянам та киянкам: у любові немає меж.

Панорама нічного Києва відтепер виглядатиме більш яскраво та квірно

Якщо нас не хочуть чути, то нас побачать! ВСЕ БУДЕ ПРАЙД!»,

— йдеться в повідомленні.

Раніше KyivPride оприлюднив програму ПрайдМісяця-2020 у Києві.

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Автор: Маруся Оффон

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