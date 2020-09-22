Папа Римський підтримав батьків ЛГБТ-підлітків: "Бог любить усіх дітей своїх"

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Папа Римський Франциск підтримав батьків ЛГБТ-підлітків, з посиланням на CNN пише The Village Україна, передає NNS.

«Бог любить усіх дітей своїх»,

– сказав Папа Римський Франциск матері одного з підлітків.

Франциск не говорив виключно про ЛГБТ. Він це сказав у контексті всіх дітей, пояснила віцепрезидентка асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Ґрассі.

За словами Ґрассі, Папа Римський зустрівся з представниками асоціації 16 вересня.

Католицька церква «також має любити всіх чоловіків і жінок», додав Папа.

Ватикан не коментує приватні зустрічі Папи, але підтвердив, що він розмовляв з членами італійської асоціації батьків ЛГБТ-дітей.

Папа Франциск не засуджує гомосексуальність. У 2014-му Франциск хотів, щоб Ватикан ухвалив документ, який би кардинально змінив ставлення римо-католицької церкви до ЛГБТ-спільноти та зробив його набагато лояльнішим. Він вважає, що церква не має права засуджувати ЛГБТ і повинна ставитися до них з повагою. Багато представників ЛГБТ-спільноти вважають Франциска найсміливішим Папою Римським у новітній історії.