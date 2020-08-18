У Китаї зареєстрували першу вакцину від коронавірусу

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Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини проти нового коронавірусу. Про це інформує агенція Xinhua, пише Укрінформ, передає NNS.

Патент на вакцину від COVID-19 видало Національне управління інтелектуальної власності КНР. Розробляла вакцину команда дослідників під керівництвом Чен Вея, наукового співробітника Інституту військової медицини.

У березні вакцина стала першою в Китаї, з якою було дозволено почати клінічні випробування.

Згідно з висновками дослідників вакцина демонструє гарну імуногенність як у мишей, так і у морських свинок та здатна викликати сильну клітинну та імунну реакцію організму за короткий проміжок часу. ЇЇ можна швидко виготовити у великих масштабах, щоб використати у боротьбі з пандемією COVID-19.

Наразі вакцина пройшла клінічні випробування фази 1 та фази 2, які підтвердили її безпеку та ефективність.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 серпня у світі зафіксовано понад 21,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19. З них 773 065 - летальні, 14 561 397 осіб одужали від недуги.

Минулого тижня Володимир Путін заявив, що Росія розробила «досить ефективну» вакцину «Супутник V». Він оголосив, що перші дози цього препарату розроблені в Росії та перевірені на власній дочці президента Росії. Дослідженнями займалися лікарі московського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, які заявили, що вакцина проходить третю фазу клінічних досліджень.

ВООЗ, профільні міжнародні організації та експертні кола поставили під сумнів готовність та ефективність російської антикоронавірусної вакцини та застерігали від поспіху у дослідженнях.

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