Путін заявив про реєстрацію у Росії першої у світі вакцини від COVID-19

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У Росії зареєстрували першу у світі вакцину проти COVID-19, одна з доньок президента РФ Володимира Путіна вже перевірила вакцину на собі, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомив президент Росії Володимир Путін на нараді з членами уряду, передає російський «Дождь».

«Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції»,

— заявив Путін.

Він додав, що щеплення від COVID-19 зробила одна з його дочок. Яка саме дочка з двох, Путін не уточнив.

За словами Путіна, вакцинація в Росії повинна відбуватися добровільно. Перша вакцина, каже президент РФ, «ефективна і формує стійкий імунітет і пройшла всі необхідні перевірки».

Також він додав, що після першого уколу в його доньки опустилася температура тіла з 38 до 37 з «хвостиком».

«І все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але все потім зійшло нанівець, відчуває себе добре»,

— сказав Путін.

Як пише «Дождь», вакцину розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Вона має надійти в обіг у декількох російських регіонах одночасно з запуском третьої фази випробувань, розповів директор центру Олександр Гінзбург. Це запланвоано на 1 січня 2021 року.

До слова, 10 серпня Асоціація організацій клінічних досліджень звернулася до Міністерства охорони здоров'я РФ з пропозицією відкласти реєстрацію російської вакцини від COVID-19 центру Гамалії, доки не завершена третя фаза клінічних випробувань.

У відповідь на це у Федеральній службі по нагляду у сфері охорони здоров'я РФ заявили, що фармкомпанії роблять висновки, «не знаючи жодних результатів».