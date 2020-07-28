Болгарія змінила правила в'їзду для українців

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Після нещодавнього послаблення Болгарія знову посилила правила в'їзду для українців, з посиланням на Європейську правду передає NNS.

Про це йдеться на сайті МЗС Болгарії.

"З 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати до Болгарії з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред'явити негативний ПЛР-тест буде діяти з 30 липня",

- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в’їзд з негативним ПЛР-тестом дозволений громадянам інших третіх країн, які їдуть із певних причин: діяльність сезонних сільськогосподарських робітників та робітників у сфері туризму; подорожі з навчальною метою; мандрівники з гуманітарних міркувань та торговельна, економічна та інвестиційна діяльність.

ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають до Болгарії з країн-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Нагадаємо, з 16 липня громадянам України було дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.

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