Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 липня

- 28 лип. 2020
- Перегляди: 1127
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 28 липня 2020 року — 66 тисяч 575 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 629 людей станом на 28.08 (+13 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 36 744 пацієнтів (+622 особи за добу).
За минулу добу в Україні проведено 26 126 тестувань на коронавірус, з яких 12 655 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 13 471 ІФА-тест на антитіла.
Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 9099 осіб інфіковані за весь час (+147 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 7800 (+110).
- Рівненська область — 5784 (+83).
- Чернівецька область — 5692 (+58).
- Закарпатська область — 4940 (+66).
- Івано-Франківська область — 4224 (+103).
- Волинська область — 3648 (+32).
- Київська область — 3590 (+42).
- Харківська область — 3478 (+47).
- Одеська область — 3031 (+71).
- Тернопільська область — 2822 (+49).
- Вінницька область — 2627 (+38).
- Житомирська область — 1744 (+21).
- Дніпропетровська область — 1334 (+4).
- Хмельницька область — 1069 (+10).
- Черкаська область — 906 (+4).
- Донецька область — 852 (+2).
- Запорізька область — 753 (+3).
- Чернігівська область — 726 (+6).
- Кіровоградська область — 697 (+2).
- Миколаївська область — 562 (+3).
- Сумська область — 454 (+9).
- Полтавська область — 401 (+7).
- Херсонська область — 221 (+1).
- Луганська область — 121 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 липня
Станом на ранок 28 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 16 мільйонів 651 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 218 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 656 тисяч людей (+4,2 тисячі за добу). Одужали 10 мільйонів 237 тисяч людей.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України