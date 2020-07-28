Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 липня

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В Україні станом на ранок 28 липня 2020 року — 66 тисяч 575 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 629 людей станом на 28.08 (+13 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 36 744 пацієнтів (+622 особи за добу).

За минулу добу в Україні проведено 26 126 тестувань на коронавірус, з яких 12 655 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 13 471 ІФА-тест на антитіла.

Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 9099 осіб інфіковані за весь час (+147 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 7800 (+110). Рівненська область — 5784 (+83). Чернівецька область — 5692 (+58). Закарпатська область — 4940 (+66). Івано-Франківська область — 4224 (+103). Волинська область — 3648 (+32). Київська область — 3590 (+42). Харківська область — 3478 (+47). Одеська область — 3031 (+71). Тернопільська область — 2822 (+49). Вінницька область — 2627 (+38). Житомирська область — 1744 (+21). Дніпропетровська область — 1334 (+4). Хмельницька область — 1069 (+10). Черкаська область — 906 (+4). Донецька область — 852 (+2). Запорізька область — 753 (+3). Чернігівська область — 726 (+6). Кіровоградська область — 697 (+2). Миколаївська область — 562 (+3). Сумська область — 454 (+9). Полтавська область — 401 (+7). Херсонська область — 221 (+1). Луганська область — 121 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 липня

Станом на ранок 28 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 16 мільйонів 651 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 218 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 656 тисяч людей (+4,2 тисячі за добу). Одужали 10 мільйонів 237 тисяч людей.

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