Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 липня

28 лип. 2020
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В Україні станом на ранок 28 липня 2020 року — 66 тисяч 575 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 919 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 629 людей станом на 28.08 (+13 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 36 744 пацієнтів (+622 особи за добу).

За минулу добу в Україні проведено 26 126 тестувань на коронавірус, з яких 12 655 тестів методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 13 471 ІФА-тест на антитіла.

Загалом проведено 983 360 тестувань методом ПЛР.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 9099 осіб інфіковані за весь час (+147 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 7800 (+110).
  3. Рівненська область — 5784 (+83).
  4. Чернівецька область — 5692 (+58).
  5. Закарпатська область — 4940 (+66).
  6. Івано-Франківська область — 4224 (+103).
  7. Волинська область — 3648 (+32).
  8. Київська область — 3590 (+42).
  9. Харківська область — 3478 (+47).
  10. Одеська область — 3031 (+71).
  11. Тернопільська область — 2822 (+49).
  12. Вінницька область — 2627 (+38).
  13. Житомирська область — 1744 (+21).
  14. Дніпропетровська область — 1334 (+4).
  15. Хмельницька область — 1069 (+10).
  16. Черкаська область — 906 (+4).
  17. Донецька область — 852 (+2).
  18. Запорізька область — 753 (+3).
  19. Чернігівська область — 726 (+6).
  20. Кіровоградська область — 697 (+2).
  21. Миколаївська область — 562 (+3).
  22. Сумська область — 454 (+9).
  23. Полтавська область — 401 (+7).
  24. Херсонська область — 221 (+1).
  25. Луганська область — 121 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 28 липня 2020 року до Центру надійшло 1219 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 118 002 повідомлення про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 27 липня

Станом на ранок 28 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 16 мільйонів 651 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 218 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 656 тисяч людей (+4,2 тисячі за добу). Одужали 10 мільйонів 237 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

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