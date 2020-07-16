Болгарія відкрила кордони для українців

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Починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус, передає Громадське, інформує NNS.

Таке рішення ухвалив міністр охорони здоров’я Болгарії Кирил Ананьєв, повідомляє посольство України в Болгарії.

Як зазначено на сайті Міністерства охорони здоров’я Болгарії, тест на ПЛР не потрібен людям, які прибувають до країни з країн-членів ЄС (за винятком Швеції та Португалії), Великої Британії та Північної Ірландії, а також країн, що відповідають Шенгенській угоді. Це стосується й України.

Водночас усі прибулі з країн, які є у «списку винятків», після в'їзду в Болгарію повинні пред'явити документ, що підтверджує негативний результат тесту на коронавірус, проведеного за 72 години до в'їзду в країну. Громадяни, які не надають такий документ, перебувають під 14-денним карантином.

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Станом на 7 липня 2020-го українців готові приймати також Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Сейшельські острови.

Наголошуємо, в’їзд до країн ЄС загалом залишається закритим для громадян України, а купівля квитка на рейс не дає дозволу на перетин кордону.

Право на в’їзд до країн-членів ЄС мають лише окремі категорії людей:

ті, хто подорожує з метою навчання;

громадян, які подорожують через територію ЄС транзитом;

моряки, що прямують на корабель;

медики й дослідники;

сезонні працівники та студенти;

висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічного погляду і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Як і раніше, дозвіл на в’їзд зберігається для членів родин громадян ЄС, тих, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ, а також дипломатів.

Перед плануванням поїздки в МЗС закликають українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення — для цього на сайті міністерства є спеціальна інтерактивна мапа, яку можна проглянути ТУТ.