У країнах, які зняли карантинні обмеження, фіксують сплеск COVID-19 - ВООЗ

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Протягом вихідних у деяких країнах, де було знято карантинні обмеження, зафіксовано сплеск випадків коронавірусу COVID-19, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус під час пресбрифінгу в Женеві, повідомляє CNN.

«У вихідні ми побачили ознаки викликів, які можуть бути попереду. У Південній Кореї бари та клуби були закриті, оскільки підтверджений випадок (коронавірусу - ред.) призвів до необхідності відстежити велику кількість контактів», - сказав він.

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Крім того, в Ухані вперше за більш ніж місяць було виявлено випадок COVID-19.

«Німеччина також повідомила про збільшення випадків після зняття обмежень. На щастя, у всіх трьох країнах є системи для виявлення (заражених - ред.) та реагування на спалахи», - заявив Гебреісус.

За його словами, ВООЗ випустила рекомендації, які країни повинні враховувати, перш ніж скасувати обмежувальні заходи.

«ВООЗ тісно співпрацює з урядами, щоб забезпечити збереження ключових заходів охорони здоров'я для вирішення проблеми зняття обмежень. Поки не буде вакцини, всебічний пакет заходів - це наш найефективніший інструмент для подолання (COVID-19 – ред.)», - сказав він.

За інформацією Yonhap, у Сеулі та сусідніх містах зафіксовано новий спалах коронавірусної інфекції COVID-19 після пом'якшення карантину. Там, виявлено щонайменше 101 особу, яка заразилася після відвідування нічних клубів в Сеулі, Інчхоні і Кьонгі.

Це сталося після того, як 29-річний чоловік з коронавірусом 1-2 травня відвідав п’ять нічних клубів і бар у сеульському районі Ітаєвон.

Після цього влада країни ухвалила рішення терміново закрити розважальні заклади.

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Станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини у світі захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

За даними Worldometer, у Південній Кореї зафіксовано 10 936 випадків COVID-19 (27 за сьогодні), з яких – 258 хворих померли, 9 670 – одужали.